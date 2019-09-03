Вячеслав Караваев: «Переход в «Зенит» — это однозначно шаг вперед»
Новичок «Зенита» Вячеслав Караваев дал первое интервью пресс-службе петербуржцев. Защитник в последний день летнего трансферного окна перешел из «Витесса» в «Зенит», подписав контракт на 4 года.
— Очень рад присоединиться к «Зениту». Для меня это шаг вперед, — цитирует официальный сайт «Зенита» Караваева. — Надеюсь приносить пользу команде и с нетерпением жду, когда присоединюсь к ней. Но сейчас самое важное — сборная. Сыграем, а потом спокойно отправлюсь в клуб.
— В сборной спокойно отнеслись к тому, что переход происходил, когда вы уже приехали на сбор?
— На самом деле это все было еще до. Прилетел, прошел медосмотр, потом принял участие в тренировке. Так что никаких трудностей.
— С игроками «Зенита» в сборной переход уже обсудили?
— Да, конечно, они вчера все поздравили.
— Возвращаться после Чехии и Голландии в Россию и Лигу чемпионов — каково это?
— Лига чемпионов — это всегда тяжело, но и очень интересно. Любой мечтает в ней играть. Пока сложно загадывать. А если сравнивать чешский, голландский и российский чемпионат, то для меня, повторюсь, это однозначно шаг вперед.
— В процессе перехода с кем-то из «Зенита» советовались?
— С кем-то общался, обсуждал, это нормально в таких случаях. Хотя и так понятно, что «Зенит» — это большой клуб, который борется только за самые высокие места.
— С главным тренером еще не пообщались?
— Нет, еще нет. Надеюсь, встретимся сразу, когда приеду из сборной.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-09-03-vyacheslav-karavaev-perekhod-v-zenit-eto-shag-vpered.htm