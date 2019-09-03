Новичок «Зенита» Вячеслав Караваев дал первое интервью пресс-службе петербуржцев. Защитник в последний день летнего трансферного окна перешел из «Витесса» в «Зенит», подписав контракт на 4 года.

— Очень рад присоединиться к «Зениту». Для меня это шаг вперед, — цитирует официальный сайт «Зенита» Караваева. — Надеюсь приносить пользу команде и с нетерпением жду, когда присоединюсь к ней. Но сейчас самое важное — сборная. Сыграем, а потом спокойно отправлюсь в клуб.

— В сборной спокойно отнеслись к тому, что переход происходил, когда вы уже приехали на сбор?

— На самом деле это все было еще до. Прилетел, прошел медосмотр, потом принял участие в тренировке. Так что никаких трудностей.

— С игроками «Зенита» в сборной переход уже обсудили?

— Да, конечно, они вчера все поздравили.

— Возвращаться после Чехии и Голландии в Россию и Лигу чемпионов — каково это?

— Лига чемпионов — это всегда тяжело, но и очень интересно. Любой мечтает в ней играть. Пока сложно загадывать. А если сравнивать чешский, голландский и российский чемпионат, то для меня, повторюсь, это однозначно шаг вперед.

— В процессе перехода с кем-то из «Зенита» советовались?

— С кем-то общался, обсуждал, это нормально в таких случаях. Хотя и так понятно, что «Зенит» — это большой клуб, который борется только за самые высокие места.

— С главным тренером еще не пообщались?

— Нет, еще нет. Надеюсь, встретимся сразу, когда приеду из сборной.