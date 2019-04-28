По данным "СЭ", все селекционные решения руководство "Спартака" принимает после согласования с главным тренером Олегом Кононовым. С 53-летним специалистом обсуждаются как потенциальные новички, так и кандидатуры тех, кто должен покинуть клуб.

Напомним, что летом красно-белые намерены расстаться с хавбеками Денисом Глушаковым (речь идет о прекращении трудовых отношений за половину зарплаты, остающуюся до конца договора – заключен до июня 2020 года, полный оклад равен примерно 3 миллионам евро в год), Фернанду, Софьяном Ханни, Александром Ташаевым, нападающими Зе Луишем или Луизом Адриану. (Вячеслав Короткин)​

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