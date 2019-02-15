Время начала матча "Уфа" - "Динамо" изменено

Пресс-служба "Динамо" сообщила об изменении начала матча 18-го тура российской премьер-лиги с "Уфой". Изначально игра была запланирована на 16:30.

Новое время начала матча - 11:30. Встреча пройдет 3-го марта в Уфе.

- Уважаемые болельщики! Изменилось время начала игры с "Уфой" - матч начнется не в 16:30 по московскому времени, как это планировалось изначально, а в 11:30. Напомним, что поединком "Уфа" - "Динамо" 3-го марта бело-голубые возобновят чемпионат РПЛ, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Уважаемые болельщики! Изменилось время начала игры с @UfaFc - матч начнётся не в 16:30 по московскому времени, как это планировалось изначально, а в 11:30. Напомним, что поединком #УфаДинамо 3-го марта бело-голубые возобновят чемпионат @rfpl pic.twitter.com/eOCjdrpLuO – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 15 февраля 2019 г.

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