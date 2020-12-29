Вратарь женского ЦСКА об уходе Овчинникова: «Как так, я вообще не понимаю»
22:23
Вратарь и капитан женской команды ЦСКА Эльвира Тодуа отреагировала на уход Сергея Овчинникова с поста старшего тренера мужской команды московских армейцев.
«Как так, я вообще не понимаю», — написала Тодуа в Instagram, комментируя новость.
Вместе с Овчинниковым тренерский штаб команды покинул и Виктор Онопко. Овчинников работал с командой с 2014 года. Онопко вошел в тренерский штаб московских армейцев в 2009 году.
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