Вратарь женского ЦСКА об уходе Овчинникова: «Как так, я вообще не понимаю»

Вратарь и капитан женской команды ЦСКА Эльвира Тодуа отреагировала на уход Сергея Овчинникова с поста старшего тренера мужской команды московских армейцев.

«Как так, я вообще не понимаю», — написала Тодуа в Instagram, комментируя новость.

Вместе с Овчинниковым тренерский штаб команды покинул и Виктор Онопко. Овчинников работал с командой с 2014 года. Онопко вошел в тренерский штаб московских армейцев в 2009 году.