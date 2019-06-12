18:39 | Футбол — РПЛ

Вратарь "Томи" Мелихов перешел в "Ахмат"

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"Ахмат" подписал контракт с голкипером Александром Мелиховым, сообщает официальный Твиттер клуба. Ранее он выступал за "Томь".

Сообщается, что 21-летний вратарь уже прошел медицинское обследование, после которого стороны заключили долгосрочное соглашение. Мелихов является игроком молодежной сборной России.

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