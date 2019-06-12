Вратарь "Томи" Мелихов перешел в "Ахмат"

"Ахмат" подписал контракт с голкипером Александром Мелиховым, сообщает официальный Твиттер клуба. Ранее он выступал за "Томь".

Сообщается, что 21-летний вратарь уже прошел медицинское обследование, после которого стороны заключили долгосрочное соглашение. Мелихов является игроком молодежной сборной России.

Вратарь "Томи" Александр Мелихов подписал пятилетний контракт с грозненским клубом. 21-летний голкипер уже прошел медицинское обследование, после которого стороны заключили долгосрочное соглашение.



Отметим, что Мелихов является игроком молодежной сборной России. pic.twitter.com/GymQzmWrFJ — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 12 июня 2019 г.

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