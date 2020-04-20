Вратарь «Шахтера» Пятов считает, что его команда сильнее «Зенита»

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов высказал мнение, что его команда, сильнее, чем «Зенит». Ранее в «Зенит» из «Шахтера» перешел защитник Ярослав Ракицкий.

— Я считаю, что «Шахтер» сильнее, — сказал Пятов в эфире программы «Цыганык Live». — Но это мое мнение. Это его (Ракицкого — Прим. «СЭ») выбор. Он так решил. Это его мнение, и не мне его судить. Я всегда его буду поддерживать. Понятно, сколько грязи вылилось, но это его мнение.

30-летний Ярослав Ракицкий в текущем сезоне провел 29 матчей за «Зенит» и забил один мяч при одной голевой передаче.