Вратарь молодежной команды "Уфы" попал в больницу

Вратарь молодежной команды "Уфы" Тимур Акмурзин попал в больницу, получив травму во время матча с молодежкой "Оренбурга" (3:3). Повреждение он получил, спасая команду от гола. Как сообщает официальный Твиттер уфимцев, голкипер, замененный на 41-й минуте встречи, попал в больницу.
Твиттер "Уфы" сообщает, что игрок передает всем болельщикам привет. На фото заметен большой синяк вокруг левого глаза вратаря.
Во вчерашнем матче молодежных составов #УфаОренбург Тимур Акмурзин, спасая команду от гола, получил травму и был заменен в первом тайме.– ФК УФА (@UfaFc) 18 мая 2019 г.
Сегодня голкипер передаёт привет всем нашим болельщикам из больницы. Пожелаем крепкого здоровья Тиме и скорейшего выздоровления! pic.twitter.com/YgVzFAG8KE
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