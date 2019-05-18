Вратарь молодежной команды "Уфы" попал в больницу

Вратарь молодежной команды "Уфы" Тимур Акмурзин попал в больницу, получив травму во время матча с молодежкой "Оренбурга" (3:3). Повреждение он получил, спасая команду от гола. Как сообщает официальный Твиттер уфимцев, голкипер, замененный на 41-й минуте встречи, попал в больницу.

Твиттер "Уфы" сообщает, что игрок передает всем болельщикам привет. На фото заметен большой синяк вокруг левого глаза вратаря.