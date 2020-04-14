РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Вратарь-гоняла». 59 лет назад голкипер Борис Разинский забил первый в истории советского футбола вратарский гол

10:30
Борис Разинский. Фото Олег Неелов
Борис Разинский. Фото Олег Неелов
Теги:

Борис Разинский — советский вратарь, чемпион летних Олимпийских игр 1956 года, Заслуженный мастер спорта СССР.

59 лет назад, 14 апреля 1961 года во встрече ереванского «Спартака» и ЦСКА (2:4) голкипер армейцев Разинский реализовал пенальти и, таким образом, забил первый в истории советского футбола вратарский гол.

Отметим, что за свою карьеру Борис Разинский сменил много клубов. Причем в некоторых он был вратарем, в некоторых, например, в одесском «Черноморце» и липецком «Металлурге», — играл таранного нападающего

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир