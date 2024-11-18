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Сегодня, 14:20

Вратарь «Динамо» Кудравец извинился перед «Амкалом» и Костюковым

Камила Абдурахманова
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Вратарь московского «Динамо» Андрей Кудравец обратился с извинениями к Степану Костюкову и команде «Амкал».

«Хотелось бы попросить прощения и пожелать скорейшего выздоровления. Мне передали, что у него перелом, это тяжелая травма, долго восстанавливаться, поэтому еще раз хочу перед ним извиниться и перед всей командой «Амкал», — приводит слова вратаря пресс-служба «Динамо».

В товарищеском матче «Динамо» — «Амкал» (2:3) Костюков получил травму у ворот московского клуба. «Динамо» возьмет на себя лечение игрока и окажет необходимую помощь.

Источник: Telegram-канал «Динамо»
ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)
Андрей Кудравец
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«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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В «Динамо» рассказали, когда Бителло сможет вернуться на поле

Круговой высоко оценил базу «Краснодара»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
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Факел – Динамо
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