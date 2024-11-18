Вратарь «Динамо» Кудравец извинился перед «Амкалом» и Костюковым

Вратарь московского «Динамо» Андрей Кудравец обратился с извинениями к Степану Костюкову и команде «Амкал».

«Хотелось бы попросить прощения и пожелать скорейшего выздоровления. Мне передали, что у него перелом, это тяжелая травма, долго восстанавливаться, поэтому еще раз хочу перед ним извиниться и перед всей командой «Амкал», — приводит слова вратаря пресс-служба «Динамо».

В товарищеском матче «Динамо» — «Амкал» (2:3) Костюков получил травму у ворот московского клуба. «Динамо» возьмет на себя лечение игрока и окажет необходимую помощь.