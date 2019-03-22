Вратарь "Анжи" Дюпин - лидер по количеству сейвов в РПЛ

Официальный Твиттер российской премьер-лиги опубликовал статистику вратарей по сейвам.

Лидером является голкипер "Анжи" Юрий Дюпин. В нынешнем сезоне он отразил уже 100 ударов в матчах чемпионата. На втором месте голкипер "Локомотива" Гильерме (86). На третьей позиции Ярослав Годзюр из "Урала" (76).

Надёжный вратарь – один из элементов успеха.



Эти парни спасают свою команду чаще остальных 🧤 #РПЛ pic.twitter.com/fLOEnvHIIy – Российская Премьер-Лига (@rfpl) 22 марта 2019 г.

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