12:02 | Футбол — РПЛ

Вратарь "Анжи" Дюпин - лидер по количеству сейвов в РПЛ

0
Обсудить

Официальный Твиттер российской премьер-лиги опубликовал статистику вратарей по сейвам.

Лидером является голкипер "Анжи" Юрий Дюпин. В нынешнем сезоне он отразил уже 100 ударов в матчах чемпионата. На втором месте голкипер "Локомотива" Гильерме (86). На третьей позиции Ярослав Годзюр из "Урала" (76).

 

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ