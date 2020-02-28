Врач «Уфы» второй раз за два месяца спас жизнь пассажиру самолета

Врач «Уфы» Ильшат Жданов спас жизнь пассажирке самолета, сообщает «Башинформ». Команда летела из испанского города Аликанте в Москву. Через несколько минут после начала полета женщине стало плохо.

Бортпроводники не стали просить о помощи по громкой связи и сразу обратились к «Уфе».

Жданов оказывал помощь женщине больше получаса. Самолет успешно приземлился в Москве, пассажиров некоторое время не выпускали из салона самолета.

Это второй подобный инцидент с участием Жданова за два месяца. В январе он оказал помощь пассажиру в самолете, который летел в Ларнаку. Кроме того, в 2016 году врачи «Уфы» помогли девушке, лежавшей на дороге без сознания. А в 2018 году Жданов спас в Австрии жизнь водителю, которого зажало между двумя автобусами.