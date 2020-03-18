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Врач «Спартака» объяснил, какой шлем носит Бакаев. И рассказал, когда вернется Селихов

21:00
Зелимхан Бакаев (по центру). Фото ФК «Спартак»
Зелимхан Бакаев (по центру). Фото ФК «Спартак»
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Руководитель медицинского штаба «Спартака» и врач сборной России Михаил Бутовский в интервью Youtube-каналу красно-белых рассказал о состоянии игроков, которые восстанавливаются от повреждений и травм.

— Шлем Зелимхана Бакаева? Он не боксерский, это классический регбийный шлем, — сказал Бутовский. — В ближайшее время он перестанет играть в нем.

Врач красно-белых также рассказал и о состоянии других футболистов.

Вратарь Александр Селихов, ранее перенесший операцию после рецидива травмы ахиллова сухожилия, должен вернуться в общую группу «Спартака» в начале-середине мая.

Полузащитник Наиль Умяров тренируется с небольшими ограничениями. Хавбек будет играть после перерыва РПЛ.

Защитник Илья Кутепов находится в общей группе.

Хавбек Аяз Гулиев в ближайшее время вернется к совместным тренировкам.

Полузащитник Гус Тил будет готов к апрелю

«Спартак» с 28 очками занимает 8-е место с 28 очками после 22 туров в РПЛ.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=PYjCdO1xb3Y&t=1s

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