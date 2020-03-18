Врач «Спартака» объяснил, какой шлем носит Бакаев. И рассказал, когда вернется Селихов
Руководитель медицинского штаба «Спартака» и врач сборной России Михаил Бутовский в интервью Youtube-каналу красно-белых рассказал о состоянии игроков, которые восстанавливаются от повреждений и травм.
— Шлем Зелимхана Бакаева? Он не боксерский, это классический регбийный шлем, — сказал Бутовский. — В ближайшее время он перестанет играть в нем.
Врач красно-белых также рассказал и о состоянии других футболистов.
Вратарь Александр Селихов, ранее перенесший операцию после рецидива травмы ахиллова сухожилия, должен вернуться в общую группу «Спартака» в начале-середине мая.
Полузащитник Наиль Умяров тренируется с небольшими ограничениями. Хавбек будет играть после перерыва РПЛ.
Защитник Илья Кутепов находится в общей группе.
Хавбек Аяз Гулиев в ближайшее время вернется к совместным тренировкам.
Полузащитник Гус Тил будет готов к апрелю
«Спартак» с 28 очками занимает 8-е место с 28 очками после 22 туров в РПЛ.
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