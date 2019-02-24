Врач "Локомотива": "Коломейцев будет полностью готов к игре к концу марта"

Врач "Локомотива" Никита Карлицкий прокомментировал ход восстановления полузащитника Александра Коломейцева после тяжелой травмы. Он получил повреждение еще на летних сборах.

– Саша – большой молодец. Он присоединился к общей группе, проходит этап набора формы. У него есть небольшие ограничения, но они связаны только с физической готовностью – в остальном Александр здоров, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Карлицкого. – Сколько нужно времени, чтобы быть готовым на все сто процентов? Сложно сказать: все будет зависеть от адаптации. Все-таки индивидуальные тренировки – это одни нагрузки, а командные – другие. Посмотрим, как он перестроится. Думаю, максимум до конца марта он уже будет полностью готов. Возможно, намного быстрее.

Отмечу бойцовские качества Саши – он выполнял все предписания врачей, не пропускал ни одного упражнения, все делал качественно и четко. Посмотрите, как он рад тренироваться в общей группе! Александр получает удовольствие от футбола, а хорошее настроение только поможет ему быстрее вернуться в строй.