Возвращение Данни в «Зенит» зависит от здоровья его дочери

Бывший капитан «Зенита» Мигель Данни может начать работать в петербургском клубе. Решение будет принято в августе.

— Две недели назад мне звонил генеральный директор клуба Александр Медведев, — рассказал «СЭ» Данни. — Мы разговаривали о моем возвращении в «Зенит». Он хочет, чтобы я работал в Санкт-Петербурге и помогал академии и клубу. Мне бы тоже хотелось вернуться, но у моей дочери сейчас есть проблемы со здоровьем. В августе я буду знать результаты исследования. Мы договорились созвониться с Медведевым, если все будет хорошо, и тогда я вернусь в «Зенит».

36-летний португалец завершил игровую карьеру. Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год, за это время он провел в футболке клуба 256 матчей, в которых забил 68 мячей. (Севастиан Терлецкий)