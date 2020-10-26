Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча с «Арсеналом» (5:1) в 12-м туре РПЛ рассказал о состоянии травмированных футболистов.

— Когда вернутся в строй травмированные? Тот же Георгий Щенников?

— Возможно, через неделю. Может, больше. Задняя поверхность бедра — сложная травма. Всегда говорят про две недели, а по факту получается месяц.

— Каково состояние Мариу Фернандеса?

— Мариу завтра оценит свое состояние. Мы посмотрим, как он перенес нагрузку. Он быстро набирает форму и, думаю, к матче с «Динамо» в четверг будет готов.