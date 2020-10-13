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«Воронин готов к нам присоединиться». Степашин рассказал о новом члене тренерского штаба «Динамо»

16:05
Андрей Воронин. Фото Instagram
Андрей Воронин. Фото Instagram
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что в штаб нового главного тренера команды Сандро Шварца войдет экс-форвард бело-голубых Андрей Воронин.

«Да, Андрей готов к нам присоединиться, видимо, в качестве помощника тренера. Сейчас вопрос обсуждается, — приводит слова Степашина «Комсомольская правда». — Я всеми руками за, потому что я прекрасно знаю этого футболиста. Он, как раз, играл в то время, когда все восхищались игрой команды. Он играл и воспитывал молодых Кокорина со Смоловым, по-своему, по-мужицки. А до этого Воронин играл в «Майнце» и хорошо знает нового тренера.

Андрея Воронина, как в свое время и Диму Хохлова, называли капитаном раздевалки, это люди, которые с огромной энергией подзаводят своих партнеров, когда нужно. Все-таки коллективная игра требует такой заводки, не индивидуальный вид спорта. Я думаю, мы будем поздравлять и «Динамо», и его с этим назначением, тем более, он динамовец. Кстати, хороший игрок.

Когда все может решиться? Думаю, в ближайшее время. Как говорят в таких случаях: следите за новостями. Мы этот вопрос обсуждали на совете директоров. Поэтому решение здесь однозначно — поддержка именно этого решения».

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/daily/217194/4303119/

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