"Вопросов по-прежнему много". Семак - об игре "Зенита" в матче с "Эльче"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Эльче" в товарищеском матче (2:0) заявил, что доволен тем, что его команда не пропустила. Специалист также добавил, что у него остается много вопросов к игре своих подопечных.

- Важно сейчас, чтобы каждый игрок провел на поле как можно больше времени, в идеале - по полному матчу, - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита". - На предыдущих сборах практически никто из наших футболистов не играл всю игру целиком, поэтому сегодня важно было дать такую возможность.

Что касается самой игры, то ветер сильно на нее повлиял – было много брака, много моментов, повлиявших на качество. В целом, победа - хорошо, то, что не пропустили - хорошо, но вопросов по-прежнему много, как это всегда и бывает. Кто-то готов лучше, кто-то - хуже, и нам сейчас нужно делать выводы для предстоящих матчей, о том, кто достоин сыграть в официальных встречах.

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