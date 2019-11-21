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Влашич тренировался в общей группе ЦСКА

16:33
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ЦСКА продолжает подготовку к матчу 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Армейцы работали в полном составе. К команде присоединились игроки, участвовавшие в матчах национальных команд.

Полузащитник Никола Влашич также тренировался в общей группе. Он получил повреждение в матче с командой Грузии (2:1). Он вышел на замену на 65-й минуте, но получил повреждение. Хавбек покинул поле в сопровождение врачей на 81-й минуте, сильно хромая.

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» состоится 24 ноября, начало — в 19:00 (мск). Армейцы с 30 очками занимают четвертое место в турнирной таблице. Самарцы (18) — 12-е.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-gotovyatsya-k-matchu-s-krylyami-sovetov/

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