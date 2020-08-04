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Влашич стал лучшим игроком ЦСКА в июле

15:02
Никола Влашич. Фото ПФК ЦСКА
Никола Влашич. Фото ПФК ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА? Никола Влашич признан лучшим игроком армейцев в июле, сообщается на официальном сайте клуба.

22-летний хорват принял участие во всех пяти матчах и отметился тремя голами в ворота. Влашич набрал 55 процентов голосов, вторым стал Игорь Дивеев (9 процентов), третьим — Константин Марадишвили (6 процентов).

Для Влашича это уже четвертый приз лучшего игрока месяца.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/nikola-vlasic-v-chetvertyy-raz-stal-igrokom-mesyatsa/

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