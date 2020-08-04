Влашич стал лучшим игроком ЦСКА в июле

Полузащитник ЦСКА? Никола Влашич признан лучшим игроком армейцев в июле, сообщается на официальном сайте клуба.

22-летний хорват принял участие во всех пяти матчах и отметился тремя голами в ворота. Влашич набрал 55 процентов голосов, вторым стал Игорь Дивеев (9 процентов), третьим — Константин Марадишвили (6 процентов).

Для Влашича это уже четвертый приз лучшего игрока месяца.