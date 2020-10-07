Владислав Радимов: «Из этого состава Тедеско выжимает максимум»

Экс-капитан «Зенита», а сейчас главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что «Спартак» по итогам сезоне не попадет в тройку призеров.

— Месяц назад вы взорвали интернет фразой: «Готов поспорить — никаких медалей «Спартаку» не видать!» Хоть кто-то предложил вам пари?

— Нет. От спартаковских болельщиков в Twitter всякое прилетело, но до реального спора так и не дошло.

— Странно.

— Ну, они пишут, мол, Радимов — ты полный мудак, давай поспорим. А на что — не уточняют.

— За последний месяц о «Спартаке» мнение изменили?

— Нет. От слов своих не отказываюсь. По-прежнему считаю, что по итогам сезона «Спартака» не будет в призовой тройке. В то же время мне бы хотелось, чтобы он включился в гонку за золото. От этого с точки зрения интриги наш чемпионат только выиграет.

— Что же смущает в спартаковской игре?

— Нет запаса прочности. Надо усилить несколько позиций. В первую очередь — правый фланг обороны. Об этом говорят давно, но ничего не меняется. Уже зимний перерыв не за горами, а «Спартак» все никак защитника не найдет.

— Вам кажется, Доменико Тедеско из этого состава выжимает максимум?

— Да. Если «Спартак» хочет попасть в тройку, без качественного укрепления состава не обойтись. Когда появится правый защитник, Зобнин сразу вернется в опорную зону. Что станет для команды дополнительным козырем. Потому что Роман намного сильнее Умярова и Урунова.

— Тедеско как тренер вас убедил?

— Безусловно. Правда, его стиль не имеет ничего общего с фирменными спартаковскими кружевами, стеночками, забеганиями. Отсюда раскол в болельщицкой среде. Одни хотят видеть не только победы, но и прежний футбол. А кому-то вполне достаточно результата. (Александр Кружков)