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Владислав Радимов — Глушакову: «Спартак» — твой родной дом!»

01:37

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на слухи о возвращении полузащитника Дениса Глушакова в «Спартак». Он был капитаном чемпионской команды.

— Атути Аванти! Глушаков возвращается на «Открытие Арену»! «Спартак» — твой родной дом! Мои поздравления, капитан Денис, — написал Радимов в своем Twitter.

Ранее генеральный директор клуба Томас Цорн заявил, что «Спартак» не ведет никаких переговоров с Глушаковым.

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