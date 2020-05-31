Владислав Радимов — Глушакову: «Спартак» — твой родной дом!»
01:37
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на слухи о возвращении полузащитника Дениса Глушакова в «Спартак». Он был капитаном чемпионской команды.
— Атути Аванти! Глушаков возвращается на «Открытие Арену»! «Спартак» — твой родной дом! Мои поздравления, капитан Денис, — написал Радимов в своем Twitter.
Ранее генеральный директор клуба Томас Цорн заявил, что «Спартак» не ведет никаких переговоров с Глушаковым.
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