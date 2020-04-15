Экс-капитан «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита-2»Владислав Радимов прокомментировал возможный переход в «Лацио» Артема Дзюбы.

— Как отреагировали на новость об интересе «Лацио» к Дзюбе?

— Если «Сельта» пригласила Смолова, то почему бы «Лацио» не взять Дзюбу? Команда крепкая, играющая, между прочим, идет на втором месте, лишь на очко отставая от «Ювентуса».

— Потянет там Дзюба?

— Думаю, «Лацио» он бы пригодился. Конечно, в Италии придется доказывать все с нуля. Но у Дзюбы есть опыт, здоровье, с мотивацией порядок. Года два на высоком уровне может спокойно поиграть. Дальше будет сложнее.

— Для Артема, которому августе стукнет 32, это последний шанс перебраться в Европу?

— Да, сейчас или никогда. Если летом не рискнет, за границу уже не уедет. Имею в виду топ-лигу, а не Китай или США. Правда, Дзюба и «Зениту» нужен, он лидер команды, такого игрока терять никто не хочет. (Александр Кружков)

Владислав Радимов: «Если Дзюба летом не рискнет, за границу уже не уедет»