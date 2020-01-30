Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев выложил новое фото в своем Instagram. На нем он запечатлен с нападающим Федором Смоловым, который перешел в «Сельту» на правах аренды.

— Ну ты устроил шок-контент, конечно. Удачи, брат, — написал Владислав.

29-летний футболист будет выступать за новую команду на правах аренды до лета 2020 года. В этом сезоне Смолов провел за «Локо» 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи.