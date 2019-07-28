Владислав Игнатьев: "Сегодня как минимум должна быть ничья"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 3-го тура чемпионата России отметил, что в конце матча гол "железнодорожников" назревал, но не хватило времени, чтобы его забить.
– Дерби – это всегда сложная игра, в которой никто не хочет уступать.
– Можно сказать, что "Локомотиву" сегодня не повезло?
– Из-за ВАР?
– Да. Юрий Семин только что сказал, что в первом эпизоде судья прибегнул к помощи ВАР, а в моменте с падением Федора Смолова - нет.
– Действительно, на Федоре почему-то судья даже не собирался смотреть ВАР, когда он упал. А так игра была равная. Как минимум сегодня должна быть ничья.
– В конце матча, казалось, ваша команда вот-вот забьет.
– Гол действительно назревал, но закончилось время. Нам надо было изначально так играть, тогда было бы больше шансов.
– Почему создавали так мало моментов?
– А ЦСКА их много создал?
– Тоже нет.
– Вот вам и ответ. Никто не хотел уступать, тяжело было созидать. Это только начало сезона. Сейчас разыграемся. (Елена Григорьевская)