Владислав Игнатьев: "Сегодня как минимум должна быть ничья"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 3-го тура чемпионата России отметил, что в конце матча гол "железнодорожников" назревал, но не хватило времени, чтобы его забить.

– Дерби – это всегда сложная игра, в которой никто не хочет уступать.

– Можно сказать, что "Локомотиву" сегодня не повезло?

– Из-за ВАР?

– Да. Юрий Семин только что сказал, что в первом эпизоде судья прибегнул к помощи ВАР, а в моменте с падением Федора Смолова - нет.

– Действительно, на Федоре почему-то судья даже не собирался смотреть ВАР, когда он упал. А так игра была равная. Как минимум сегодня должна быть ничья.

– В конце матча, казалось, ваша команда вот-вот забьет.

– Гол действительно назревал, но закончилось время. Нам надо было изначально так играть, тогда было бы больше шансов.

– Почему создавали так мало моментов?

– А ЦСКА их много создал?

– Тоже нет.

– Вот вам и ответ. Никто не хотел уступать, тяжело было созидать. Это только начало сезона. Сейчас разыграемся. (Елена Григорьевская)