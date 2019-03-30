Владислав Игнатьев: "Никто не думает о месте в таблице. Все еще может измениться"

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев после победы над "Динамо" (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России остался недовольным качеством газона на "Арене Химки"

– Моментов было немного. Поле не лучшего качества, поэтому больше оборонялись.

– Прокомментируйте момент с назначенным одиннадцатиметровым. На повторах было плохо видно, что там случилось.

– Контакт был. Панченко или кто-то другой задел по опорной ноге, и я потерял равновесие.

– "Локомотив" вышел на второе место в чемпионате. Насколько это важно?

– Никто об этом не думает. Впереди еще девять туров и все может поменяться. (Ярослав Сусов, Елена Григорьевская)