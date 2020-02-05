Владислав Игнатьев: «Лучше играть в еврокубках, чем проводить товарищеские матчи»

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев в интервью «Известиям» отметил, что команда сделает все возможное, чтобы успешно выступить в весенней части РПЛ. Также он признался, что хотел бы играть в еврокубках весной, чем проводить товарищеские матчи.

— Как оцените нынешний этап подготовки команды к весенней части сезона?

— Тренируемся в двухразовом режиме. Сборы — это не самое простое время. Главное — выдержать нагрузку и хорошо подготовиться к возобновлению чемпионата. Сделаем все возможное, чтобы успешно выступить в весенней части РПЛ.

— «Локомотив» остался без еврокубков на грядущую весну. В таком режиме готовиться проще или сложнее из-за того, что сборы получаются длиннее?

— Лучше играть в еврокубках, чем проводить товарищеские матчи. Но раз не удалось пробиться в плей-офф, будем проходить три сбора.