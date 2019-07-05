Владислав Игнатьев готов сыграть против "Зенита" в Суперкубке России

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в интервью "СЭ" рассказал о травме, из-за которой пропустил концовку прошлого сезона.
– Как здоровье, Влад?
– Спасибо, уже лучше. На сборе в Австрии работал в общей группе, но с небольшими ограничениями.
– Поэтому и в контрольных матчах не выходили?
– Да, тренеры решили поберечь.
– Что случилось с коленом?
– Растяжение боковой связки. Был полуфинал Кубка с "Ростовом", в самом начале матча почувствовал боль. Замену просить не стал.
– Почему?
– Нога играть давала, отбегал 90 минут. Но потом выяснилось, что на восстановление уйдет немало времени. Пришлось пропустить финал Кубка и матчи сборной. Обидно.
– Полуфинал с "Ростовом" был 15 мая. За две недели до этого в игре с "Енисеем" вас унесли с поля на носилках. Тоже из-за проблем с коленом?
– Нет-нет, вот там ничего серьезного. Зотов в момент удара по воротам шипом случайно проткнул голеностоп.
– Ого. А говорите, ничего серьезного.
– Да ерунда. Просто сильное рассечение. Зашили.
– Раз вы не участвовали в контрольных матчах, значит, и против "Зенита "не выйдете?
– Не факт. Я-то играть готов, колено больше не беспокоит. Ну а там уж как тренер решит.