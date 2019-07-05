Владислав Игнатьев готов сыграть против "Зенита" в Суперкубке России

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в интервью "СЭ" рассказал о травме, из-за которой пропустил концовку прошлого сезона.

– Как здоровье, Влад?

– Спасибо, уже лучше. На сборе в Австрии работал в общей группе, но с небольшими ограничениями.

– Поэтому и в контрольных матчах не выходили?

– Да, тренеры решили поберечь.

– Что случилось с коленом?

– Растяжение боковой связки. Был полуфинал Кубка с "Ростовом", в самом начале матча почувствовал боль. Замену просить не стал.

– Почему?

– Нога играть давала, отбегал 90 минут. Но потом выяснилось, что на восстановление уйдет немало времени. Пришлось пропустить финал Кубка и матчи сборной. Обидно.

– Полуфинал с "Ростовом" был 15 мая. За две недели до этого в игре с "Енисеем" вас унесли с поля на носилках. Тоже из-за проблем с коленом?

– Нет-нет, вот там ничего серьезного. Зотов в момент удара по воротам шипом случайно проткнул голеностоп.

– Ого. А говорите, ничего серьезного.

– Да ерунда. Просто сильное рассечение. Зашили.

– Раз вы не участвовали в контрольных матчах, значит, и против "Зенита "не выйдете?

– Не факт. Я-то играть готов, колено больше не беспокоит. Ну а там уж как тренер решит.

Полное интервью Владислава Игнатьева