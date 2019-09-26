Владимир Тарасенко: «С чемпионским перстнем выпендриваться не буду»

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко рассказал, где лучше хранить чемпионский перстень. Россиянин выиграл прошедшим летом Кубок Стэнли в составе «Блюз».

— Естественно, когда выиграли Кубок Стэнли, — лучший момент, — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ. — Точнее, момент осознания, что он достанется нам. Когда сбрасываешь перчатки и бежишь к вратарю, это момент, о котором мечтаешь всю жизнь. А перед этим был долгий, изматывающий плей-офф. Мы сыграли 26 матчей.

Чемпионский перстень нужно хранить дома в сейфе. Застраховать и хранить. Правда, нам их пока не выдали, ждём. Выпячивать такие украшения — не мой стиль. Кому надо, тот знает. Если будут какие-то мероприятия, на которые надо его надеть, можно и надеть. Но вопрос в том, буду ли я выпендриваться с перстнем. Нет, не буду.

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