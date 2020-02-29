Владимир Рыков: «Всем игрокам «Динамо» есть что обсудить с Бувачем»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков в интервью «СЭ» отметил, что с новым спортивным директором Желько Бувачем всем игрокам есть, что обсудить. Ранее он работал в тренерском штабе Юргена Клоппа.

— Приход Желько Бувача в качестве спортивного директора стал бомбой, ведь он был правой рукой Юргена Клоппа. Многому может научить?

— Да, думаю, всем нам есть что обсудить с Бувачем.

— Бувач рассказывал что-то на собраниях или лично?

— На собраниях — нет, мы только познакомились. Не знаю, общался ли он с кем-то индивидуально, по крайней мере, со мной — нет. Наверное, пока знакомится с ребятами, с клубом, ведь для него это тоже в новинку. (Евгений Белоусов)

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