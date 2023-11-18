Владимир Рыков: «Динамо» показало замечательный результат в первом круге»

Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Динамо» Владимир Рыков оценил результаты команды в первом круге. После 15 туров бело-голубые занимают третье место в РПЛ.

— Конечно, я слежу за нынешним «Динамо», я же тренер второй команды, — приводит «РБ Спорт» слова Рыкова.

— Оцените результат команды после первого круга.

— Замечательный результат. Дальше посмотрим.

— Есть шанс побороться в этом сезоне за чемпионство?

— Шанс есть всегда. Это футбол, впереди еще 15 туров и вся борьба.