Владимир Федотов: «Сейчас меня разрывают чувства»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча 18-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Оренбурга» (5:1) отметил, что его переполняют чувства к своей бывшей команде.

— Ребята празднуют победу. У меня же смешанные чувства. Сейчас они нахлынули, — отметил Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Это нормальная ситуация. Пока еще не остыло. Сейчас меня эти чувства разрывают.

— Если бы соперник забил в начале встречи, все могло бы сложиться по-другому, согласны?

— Конечно, согласен. Наше положение создает нервозность. мы пытаемся с этим бороться. Не всегда получается. Присутствует скованность, которая приводит к ошибкам. На ровном месте чуть не получили гол.

— Как удалось успокоить команду?

— Хорошая самоотдача, слаженность действий. То, что нарабатывали и просили, все выполняли. Соперник еще помог — забил автогол, а также пенальти. Однако мы нагнетали., ставили сложные задачи. Хорошо, что все сработало.