Владимир Федотов: "Наконец-то Деспотовича прорвало"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов поделился мнением о матче 23-го тура чемпионата России против ЦСКА, в котором его команда в большинстве одержала победу со со счетом 3:2.

– Мнение о матче хорошее, игра получилась динамической, – сказал Федотов. – Думаю, несмотря на нелепый пропущенный мяч, нашим болельщикам игра понравилась. ЦСКА обладает очень серьезными мастерами. Они оценили эпизод, вратарь оказался к нему не готов. Тем не менее, думаю, мы очень хорошо смотрелись в равных составах, комбинировали и забили два заслуженных мяча. Потом немного подрастерялись, как обычно сломали игру. В очередной раз привезли себе штрафной, с которого нас наказали.

В перерыве сделали корректировки, больше стали владеть мячом и забили фантастический мяч в исполнении Деспотовича. Наконец-то его прорвало – он сделал то, что должен был сделать гораздо раньше – еще в прошлых матчах. (Андрей Михайлов)