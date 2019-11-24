Владимир Федотов: «На выезде арбитраж адекватный. А вот дома...»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов в интервью «СЭ» прокомментировал судейство в матчах его команды. По словам специалиста, арбитры часто трактуют эпизоды не в пользу «Оренбурга».

— И все-таки почему «Оренбург» так судят в домашних матчах? Усматриваете ли вы какую-то тенденцию?

— Это вопрос не по адресу. Я не могу однозначно что-то утверждать. На выезде арбитраж адекватный. А вот дома... И мы предъявляем претензии, когда ошибки очевидные. Нам дают пенальти, сопернику — нет... Вот в это все упирается. Неоднозначные решения, трактовка эпизодов. Лучше задавать такие вопросы судейскому департаменту. Возможно, это стечение обстоятельств. Только вот таких стечений с начала сезона уже немало набирается... Слишком много стечений... (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Федотова