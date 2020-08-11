Владимир Дядюн: «Два года ждал, когда вернусь в РПЛ»

Форвард «Химок» Владимир Дядюн поделился впечатлениями от возвращения в премьер-лигу.

— Нельзя ее сравнивать с матчами Кубка — это разные соревнования, — приводит слова Дядюна «Известия». — Поэтому, хоть мы и сыграли недавно против «Урала» и «Зенита», все равно, когда вышел на поле против ЦСКА, ощущения были другими. Я два года ждал, когда вернусь в РПЛ. Это другой уровень игры, другие эмоции. Рад, что перипетии с «Химками» закончились, все решилось положительно, и теперь мы можем выступать в элите. Сколько там не было нашего клуба и вообще команд из Подмосковья?

— «Химок» не было больше 10 лет, а подмосковных команд — почти столько же.

— Вот видите. Очень давно. Посмотрите, сколько народу пришло на матч с ЦСКА. Болельщики «Химок» соскучились по премьер-лиге. Думаю, они заслужили увидеть свой клуб в РПЛ. Есть все предпосылки к тому, чтобы достойно играть в высшем эшелоне отечественного футбола.