Владимир Быстров - об ограблении: "Но главное, собак моих застрелили. Трусы!"

Ассистент главного тренера юношеской сборной России (U17) Владимир Быстров в интервью "СЭ" рассказал об ограблении. Инцидент произошел а декабре 2015 года.

– Как узнали про ограбление?

– Был с друзьями в отпуске, на Мальдивах. Арендовали кораблик, плавали в месте пересечения экватора. Я окунулся, залез обратно, тут-то на телефон и скинули фотографии. Все верх дном… Сразу родители приехали, брат. Оказалось, рабочего, который следил за домом, связали, поколотили. Но главное, собак моих застрелили. Трусы!

– Что за порода?

– Восточно-европейские овчарки. Девочка скончалась мгновенно. Мальчик с пулей в голове еще полтора месяца вытянул. Доставать пулю врачи не рискнули, сказали честно – не жилец. Я очень хотел его навестить, в то же время понимал – дождется он меня и умрет. Так и получилось. Приехал, ему вроде получше стало, но потом прямо на глазах начал угасать.

– Как думаете, навел кто-то из своих?

– Вряд ли. "Свои" знали бы, что я и дом-то никогда не закрывал. Можно было без всякого шума зайти, взять, что надо и усвистеть. Не убивая собак. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью интервью Быстрова