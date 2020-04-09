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Владимир Быстров: «Меня, Денисова и Аршавина предлагали отдать в «Спартак» оптом»

17:06
Владимир Быстров. Фото Александр Вильф.
Владимир Быстров. Фото Александр Вильф.
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров сказал, что он мог отказаться в «Спартаке» еще раньше вместе с Игорем Денисовым и Андреем Аршавиным.

— При Петржеле предлагали меня, Денисова, Аршавина и, кажется, еще кого-то, отдать в «Спартак» оптом, — цитирует Быстрова Bobsoccer.ru. — Даже сумма какая-то смешная фигурировала. Но, насколько я знаю, тогдашний президент «Спартака», Червиченко, да? Ну так вот, он отказался. Словом, это действительно было. А в 2005-ом я уходил один. Возникла конкретная ситуация — мне сказали, что я не нужен. Вот и все.

36-летний Владимир Быстров выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год. В составе команды он провел 99 матчей и забил 17 мячей.

Дополнительная информация:

https://bobsoccer.ru/user/907/blog/?item=537687

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