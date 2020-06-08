VIP-болельщики смогут обойти ограничения на посещение стадионов
Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) обратились в Роспотребнадзор с просьбой вывести владельцев самых дорогих билетов на Skybox из числа 10% болельщиков, которым можно посещать матчи, сообщает РБК. Skybox — это просторный комфортабельный кабинет с панорамным видом на поле.
— Пока о полных трибунах речи нет. Но увеличение до 20-30% допустимо, — отметил источник.
РФС в начале июня согласовал с Роспотребнадзором проведение матчей РПЛ со зрителями. Трибуны могут быть заполнены только на 10%. Приоритет на посещение матчей будет отдан владельцам абонементов, сообщали тогда источники РБК. Однако не все их обладатели смогут пройти на арены.
Все столичные клубы реализовали более 5 тысяч абонементов.
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https://sportrbc.ru/news/5ede3e5f9a794715cfca97b3?ruid=uUjlA15mnelvoxznA5KwAg==