VIP-болельщики смогут обойти ограничения на посещение стадионов

Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) обратились в Роспотребнадзор с просьбой вывести владельцев самых дорогих билетов на Skybox из числа 10% болельщиков, которым можно посещать матчи, сообщает РБК. Skybox — это просторный комфортабельный кабинет с панорамным видом на поле.

— Пока о полных трибунах речи нет. Но увеличение до 20-30% допустимо, — отметил источник.

РФС в начале июня согласовал с Роспотребнадзором проведение матчей РПЛ со зрителями. Трибуны могут быть заполнены только на 10%. Приоритет на посещение матчей будет отдан владельцам абонементов, сообщали тогда источники РБК. Однако не все их обладатели смогут пройти на арены.

Все столичные клубы реализовали более 5 тысяч абонементов.