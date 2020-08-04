Вильмар Барриос: «Мне комфортно работать с Семаком»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился впечатлениями от выступления за клуб и работы с главным тренером Сергеем Семаком. Хавбек присоединился к сине-бело-голубым в начале 2019 года и помог им выиграть два чемпионата России подряд и Кубок страны в сезоне-2019/20.

— Очень рад проживать это время вместе с клубом, — цитирует Барриоса официальный сайт «Зенита» со ссылкой на канал DirecTV Spots. — С первого моего дня здесь и до сегодняшнего момента получаю большое удовольствие от игры и команды, в каждом следующем матче стараюсь становиться лучше себя самого и надеюсь, что продолжу в том же духе. Любому профессионалу всегда хочется еще больше побед, так что теперь настраиваемся на игру за Суперкубок России.

Моя игра заметно улучшилась и переход в «Зенит» сильно помог этому. Выполняя задачи главного тренера действовать ближе к штрафной соперника и чаще принимать участие в атаках, я становлюсь более цельным футболистом, и это очень важно для меня.

У Сергея Семака огромный игровой опыт, он выступал во многих клубах, в том числе в «ПСЖ». В первую очередь, это человек с большой буквы, который очень беспокоится о своих игроках. Он всегда старается навязать сопернику свой стиль игры, чтобы одержать победу: быстрый выход из-под давления, скоростные футболисты на флангах, впереди двое нападающих, которые отлично действуют в штрафной. Мне очень комфортно работать с Семаком — он предоставил мне свободу на поле, чтобы я мог подключаться к атакам команды, поддерживать их из глубины. Эти новые задачи принесли мне большую пользу как футболисту.

Я счастлив, потому что последний раз «Зенит» брал два главных домашних трофея в один сезон 10 лет назад. И мне, как и любому игроку, мечтающему о титулах и кубках, очень приятно стать частью такой большой победы. Думаю, я внес хороший вклад в этот успех — своей самоотдачей и любовью к тому, что делаю. Сейчас все мысли о Суперкубке. Впереди серьезный соперник и мы надеемся, что не упустим возможность взять еще одну награду.