Вилков исключен из списка судей РПЛ до 31 декабря 2020 года

Российский арбитр Михаил Вилков исключен из числа судей, обслуживающих матчи Тинькофф РПЛ до конца текущего года, сообщает официальный сайт РФС.

«Исключить по 31 декабря 2020 года включительно из списка судей, ассистентов судьи на матчи Тинькофф Российской Премьер-Лиги и Бетсити Кубка России по футболу на 2020 год Вилкова Михаила Федоровича (1979 г.р., г. Нижний Новгород)», — говорится в сообщении.

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц ранее сообщил «СЭ», что два арбитра РПЛ — Михаил Вилков и Владислав Безбородов — отстранены от работы до конца года.