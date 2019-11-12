Вилков бессмертен. Взлет «Спартака». Акинфеев вернется? Live с Симоновым и Егоровым
12:45
Сегодня с 14.30 до 15.30 на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Сергеем Егоровым.
Главные темы:
— Арбитр Вилков снова ошибается, но остается в обойме;
— ЦСКА и атака Гончаренко на судей;
— Тедеско поднимает «Спартак» уже на 6-е место;
— «Зенит» уходит в отрыв.
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