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Вилена стал лучшим игроком «Краснодара» в декабре

17:22
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Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена признан по версии болельщиков лучшим игроком клуба, сообщает пресс-служба «быков». За 24-летнего голландца проголосовали за него проголосовали 14,47 процентов человек.

Вилена принял участие в трех матчах «Краснодара» и не отметился результативными действиями в декабре, в которых «быки» дважды сыграли вничью и один раз проиграли.

На втором месте расположился форвард Ари (14,28 %). Третий — полузащитник Вандерсон (14,04 %).

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=136286

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