Вилена стал лучшим игроком «Краснодара» в декабре
17:22
Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена признан по версии болельщиков лучшим игроком клуба, сообщает пресс-служба «быков». За 24-летнего голландца проголосовали за него проголосовали 14,47 процентов человек.
Вилена принял участие в трех матчах «Краснодара» и не отметился результативными действиями в декабре, в которых «быки» дважды сыграли вничью и один раз проиграли.
На втором месте расположился форвард Ари (14,28 %). Третий — полузащитник Вандерсон (14,04 %).
До последней минуты сохранялась интрига в голосовании за лучшего игрока декабря-2019 ? Впервые в опросе победил Тонни Вильена ??https://t.co/lQaWy04HdR— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 18, 2019
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