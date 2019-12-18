Вилена стал лучшим игроком «Краснодара» в декабре

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена признан по версии болельщиков лучшим игроком клуба, сообщает пресс-служба «быков». За 24-летнего голландца проголосовали за него проголосовали 14,47 процентов человек.

Вилена принял участие в трех матчах «Краснодара» и не отметился результативными действиями в декабре, в которых «быки» дважды сыграли вничью и один раз проиграли.

На втором месте расположился форвард Ари (14,28 %). Третий — полузащитник Вандерсон (14,04 %).