10:41 | Футбол — РПЛ

Вилена прибыл в расположение "Краснодара" в Австрии

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25 июня, во вторник, полузащитник Тонни Вилена прибыл в расположение "Краснодара" на тренировочные сборы в Австрии, информирует официальный сайт "быков". 24-летний голландец будет выступать за команду под 52-м номером.

 
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Предыдущим клубом Вилены был "Фейеноорд". Вместе с голландским клубом хавбек выиграл чемпионат страны-2016/2017, завоевывал национальный Кубок сезонов 2015/2016 и 2017/2018 и Суперкубок Голландии в 2017 и 2018 годах. В минувшем сезоне Вилена принял участие в 39 официальных матчах, забив 7 мячей и сделав 8 результативных передач.

 

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Дополнительная информация

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=134689

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