Вилена прибыл в расположение "Краснодара" в Австрии

25 июня, во вторник, полузащитник Тонни Вилена прибыл в расположение "Краснодара" на тренировочные сборы в Австрии, информирует официальный сайт "быков". 24-летний голландец будет выступать за команду под 52-м номером.

Предыдущим клубом Вилены был "Фейеноорд"​. Вместе с голландским клубом хавбек выиграл чемпионат страны-2016/2017, завоевывал национальный Кубок сезонов 2015/2016 и 2017/2018 и Суперкубок Голландии в 2017 и 2018 годах. В минувшем сезоне Вилена принял участие в 39 официальных матчах, забив 7 мячей и сделав 8 результативных передач.

Добро пожаловать, Тонни! 🤜🤛



Тонни Вилена прибыл в расположение «горожан» и сегодня проведет первую тренировку в составе своей новой команды 😉#ДоброПожаловать #Welcome pic.twitter.com/WlThvHq3w2 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 26 июня 2019 г.

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