Васин считает, что судья не разобрался в конфликте Набабкина и Луиза Адриану

Защитник ЦСКА Виктор Васин заявил, что арбитр встречи Кубка Париматч Премьер против "Спартака" не разобрался в эпизоде со второй потасовкой между защитником армейцев Кириллом Набабкиным и форвардом красно-белых Луизом Адриану. Набабкин получил вторую желтую карточку и был удален, а Адриану остался без предупреждения, несмотря на отмашку.

- Судья не разобрался, - сказал Васин в эфире канала "Матч Премьер". - Ничего необычного. Если в дерби за такое давать карточки, людей не останется на поле. Это рядовая борьба. Устные замечания можно было сделать, на крайний случай - дать по желтой во втором эпизоде. Адриану играет как нападающий высокого уровня, ничего нового.

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