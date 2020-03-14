Виктор Онопко: «Борьба за чемпионство продолжается»

Тренер ЦСКА Виктор Онопко в преддверии матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы» в интервью клубной пресс-службе отметил, что борьба за чемпионство еще не закончена.

— Осенью команда допустила несколько осечек в домашних матчах. Мариу Фернандес, с которым я беседовал на эту тему на сборах в Кампоаморе, считает, что команда уровня ЦСКА не имеет права терять столько очков на своем поле.

— Полностью разделяю мнение Марио. Поединки с соперниками, которые приезжают к нам играть строго от обороны, нередко складываются очень тяжело. Но команда, намеревающаяся бороться за самые высокие места, должна брать максимум очков на родном стадионе. Особенно против клубов из нижней части турнирной таблицы. Это очень важно. К сожалению, мы неоднократно теряли очки в поединках с середняками и аутсайдерами.

— Марио также выразил уверенность, что борьба за чемпионский титул еще не завершена, несмотря на солидный отрыв «Зенита».

— И здесь соглашусь. Можно вспомнить, что ЦСКА уже отыгрывал солидный отрыв в турнирной таблице. «Зенит» и другие команды наверняка будут терять очки, совсем скоро нас ждет очный поединок. Борьба продолжается, и пока не потеряно все — не потеряно ничего. Нам нужно побеждать как можно чаще и двигаться вперед от матча к матчу. Будем бороться до самого последнего тура.

Вообще, как бы ни складывалась турнирная ситуация, надо полностью выкладываться в каждом поединке. У ПФК ЦСКА многочисленная армия поклонников, мы играем в первую очередь для них. А болельщик может простить все, кроме равнодушия. Поверьте, в команде все это прекрасно понимают. Серьезно готовимся к каждому матчу, настраиваемся только на победу, стараемся быть на поле единым целым.

— Логично задать вам вопрос об игре армейцев в обороне. Как вы ее оцениваете?

?— В этой линии у нас произошли изменения, в том числе непосредственно по ходу сезона. Если говорить об игре защиты в целом, основной показатель надежности — количество пропущенных голов. Все острые ситуации у наших ворот самым тщательным образом анализируются, мы регулярно проводим индивидуальные беседы с игроками.