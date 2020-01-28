Виктор Кашшаи: «В Венгрии считают, что в низших лигах арбитра могут побить»

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как восстанавливался после неудачных матчей.

— Вы сказали, что хотели бы появления ВАР на 10 лет раньше. В вашей карьере были, к примеру, три матча, когда ваша бригада допускала серьезные ошибки («Реал» — «Бавария», Украина — Англия, «Манчестер Сити» — «Шахтер. — Прим. А.Б.). Как вы тогда восстанавливались? Спрятались от всех, выключили все телефоны, перестали читать газеты?

— У людей разные характеры и разные способы расслабления и восстановления. Один из самых сложных моментов для судьи — когда после игры он понимает, что совершил ошибку, когда видит на экране телевизора то, что на поле не разглядел. Можно, конечно, спрятаться от всех, но этим ты ничего уже не изменишь. Я старался заняться тренировками вместе с другими судьями, старался общаться. Жизнь-то не останавливается. Будешь долго плакаться, впадешь в депрессию. Но ведь у тебя через неделю новая игра. Арбитр должен быть сильным психологически. Будешь долго копаться в себе, вспоминать и думать об ошибках, быстро закончишься как судья. Понятно, что очень большие ошибки могут выбить надолго — иногда воспоминания держатся в мозгу неделями. Нужно как можно быстрее приходить в себя. Нельзя зацикливаться, нужно думать о хорошем, нужно говорить себе, что ты хороший судья, что у тебя квалифицированные помощники.

— В некоторых странах работа судьи может быть опасной. В Греции и на Кипре были случаи нападения на судей. На Кипре недавно взорвали автомобиль одного из них.

— Это, конечно, печально. Но масштабы проблем, возможно, преувеличены СМИ. Посмотрите сколько стран в Европе, где к судьям относятся нормально. В целом судейство не настолько опасно.

— А у вас возникали проблемы с фанатами?

— Что вы называете проблемой?

— Например, пытался ли кто-то вас побить?

— Нет, такого не было. Однажды позвонили, не мне — моим родителям. Что-то там сказали. Но ничего серьезного. В Венгрии принято считать, что опасно начинать заниматься судейством — мол, на начальном этапе, в низших лигах тебя могут побить.

Первое большое интервью Кашшаи в России. Как теперь будут судить в РПЛ