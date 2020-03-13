Виктор Кашшаи объяснил отмену красной карточки Кверквелии

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Виктор Кашшаи объяснил, почему защитнику «Локомотива» Соломону Кверквелии отменили красную карточку, полученную на 83-й минуте матча 21-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Ахмата» (1:0).

— Была большая дискуссия среди судей, — сказал Кашшаи. — В данной ситуации нет сомнений, что была игра рукой. Кверквелия сыграл как голкипер. Пенальти очевиден. Рефери подумал, что вратарь не мог бы спасти в данной ситуации, ведь он перемещался в воротах, поэтому он использовал прямую красную. Если бы в данный момент судья был уверен, что голкипер может поймать мяч, то была бы только желтая. Не так просто принять решение. У судьи было полсекунды. Но это только желтая. Голкипер мог спасти ворота, так решила экспертная комиссия. Было большое обсуждение. Футбол не всегда можно разделить на черное и белое. (Наталья Юрина)