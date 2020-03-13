Виктор Кашшаи: «Арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Рубина»

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что главный арбитр матча 21-го тура Тинькофф — чемпионата России «Рубин» — «Крылья Советов» (0:1) Владимир Москалев принял верное решение, не назначив пенальти в ворота хозяев за то, что мяч попал в руку защитнику казанцев Паблу Сантосу на 24-й минуте встречи.

— Я смотрел матч по телевизору, был уверен, что ВАР покажет пенальти, — сказал Кашшаи. — Но здесь был офсайд в момент начала атаки. И сразу после этого эпизод с игрой рукой. Поэтому в России есть ВАР Пенальти было бы неправильным из-за офсайда. (Наталья Юрина)