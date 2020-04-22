Виктор Гусев: «Сложно быть болельщиком московского «Динамо»

Телекомментатор Виктор Гусев рассказал, как начал болеть за московское «Динамо».

— «Динамо» тогда в 1963 году стало чемпионом, — цитирует Гусева «Московский комсомолец». — И кто бы мне тогда сказал, что «Динамо» в следующий раз будет чемпионом вообще неизвестно когда. Было только половинчатое чемпионство в 1970-е годы. И все. С тех пор мы все ждем, когда «Динамо» выиграет золотые медали. А тогда казалось — ну, после чемпионства 1964-й пропустим, а в 1965-м точно снова победим. Сложно быть болельщиком московского «Динамо»! И вот, после того матча в «Лужниках» мы с папой стали ходить на все домашние игры «Динамо» в Москве, на нашем стадионе и на выездные матчи с ЦСКА, «Торпедо» на их аренах. Все составы московского «Динамо» я знаю по годам!