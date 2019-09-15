Виктор Гончаренко: «Влашич может и вполнакала гореть ярко»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил готовность команды к матчу 9-го тура чемпионата России против «Тамбова».

— Пауза на международные матчи может выбить команду из колеи, — признался тренер в эфире «Матч Премьер». — Чем больше времени мы проводим вместе, тем лучше. У нас было три полноценных дня подготовки. Посмотрим, что получилось. После игр сборных это всегда гадание на кофейной гуще. Надеюсь, мы умеем справляться с такими ситуациями.

Влашич может и вполнакала гореть ярко. Нужно понимать, что на него пристально смотрят. Все знают, об их связке с Фернандесом. Но его КПД все равно достаточно высок.

Лукас Сантос? Если по Гогуа было более простое решение, так как он знаком с чемпионатом, со стадионами, то Лукасу нужно больше времени на адаптацию. Это совсем новые условия для него. Если понадобится, то он готов выйти, но будем исходить из хода матча.

То, что Гогуа играл за «Тамбов», скорее, плюс для него. Он знают атаку соперника.

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