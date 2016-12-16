Виктор Гончаренко: "Обид за "картофельную душу" и "гореть в аду" у меня нет"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в фильме "Игра разума. Как делается футбол" подчеркнул, что не держит обид на комментатора Василия Уткина. В 2011 году Уткин во время работы на матче БАТЭ, который тогда возглавлял Гончаренко, и "Барселоны" (0:5) в Лиге чемпионов назвал специалиста "картофельной душой" и заявил, что он "должен гореть в аду".

– Те игроки, которые вышли, были в обойме. Других у нас просто не было, – сказал Гончаренко. – Вор – ворует. Критик – критикует. А Василий комментирует. И если я буду реагировать на такое, то это будет отвлекать меня от работы. Так что обид у меня никаких нет.