Виктор Гончаренко: "Обид за "картофельную душу" и "гореть в аду" у меня нет"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в фильме "Игра разума. Как делается футбол" подчеркнул, что не держит обид на комментатора Василия Уткина. В 2011 году Уткин во время работы на матче БАТЭ, который тогда возглавлял Гончаренко, и "Барселоны" (0:5) в Лиге чемпионов назвал специалиста "картофельной душой" и заявил, что он "должен гореть в аду".
– Те игроки, которые вышли, были в обойме. Других у нас просто не было, – сказал Гончаренко. – Вор – ворует. Критик – критикует. А Василий комментирует. И если я буду реагировать на такое, то это будет отвлекать меня от работы. Так что обид у меня никаких нет.
vlad7755
#Blinoff, не повторяй этот бред за Уткиным. Мы в Беларуси прекрасно помним тот матч. У Ганчаренко было травмировано несколько человек основы и он выставил лучших из оставшихся. Это знали все, кто болел за БАТЭ. Но Васе Уткину, никогда не интересующему БАТЭ конечно "виднее". Откуда вы такие эксперты беретесь? Ну не знаете чего-то- спросите у тех кто знает или интересуется. Ему еще тогда не единожды писали, что никакого второго состава не было. А то что Уткин постоянно троллит и БАТЭ и ВМГ и самих белорусов уже все привыкли.Собака лает, караван идет.
10:40 17 декабря
nefanat
Уткин - человек, готовый облить дерьмом любого, и сам, как в анекдоте, выехать на белом коне. Собака лает, караван идёт.
21:21 16 декабря
#78 Blinoff
2 shpasic -------------------- У того матча предыстория была и я Аленничева полностью поддержал, хотя мне ВЕСЬ Российский футбол глубоко поровну. Да и матч ЧР сложно сравнивать с игрой ЛЧ против Барселоны...
20:14 16 декабря
shpasic
Blinoff, Аленичев вот тоже второй состав Арсенала отправлял на игру против ЦСКА. и ничего, пока не горит. и не тонет.
20:07 16 декабря
#78 Blinoff
Люди, Вы тот матч смотрели вообще? Гончаренко на матч с Барсой выставил ВТОРОЙ состав. Дав понять что не видит перспектив в этом матче и считает МАТЧ ЧЕМПИОНАТА БЕЛОРУССИИ важнее ДОМАШНЕГО МАТЧА С БАРСЕЛОНОЙ. Полное не уважение к сопернику и своим болельщикам. Поэтому Вася так и отреагировал и я полностью с ним согласен...
19:48 16 декабря
Promesov
Утка есть утка - бесящий по моему каждого, но часто высказывался по делу вопреки мнению толпы. Что меня в нем бесило - постоянно на каждом матче каждом матче говорил про девок, как увидит на трибунах более-менее шкуру и все начинались охи вздохи. Складывалось такое ощущение, что он маньячело-драчунело и как его в эфир вообще выпускают
19:46 16 декабря
sabutay
а васе уткину помолчать бы, как и губерневу... неприятно слышать их в эфире. недостойные с человеческой точки зрения люди и представители профессии.
19:19 16 декабря
sabutay
Я болельщик Спартака. Приветствую человека с такой жизненной позицией во главе ЦСКА! Виктор удачи, но чуть позади нас )))
19:16 16 декабря
Slim Taller
Уткин известный шовинист.При первой же неудаче будет поливать дерьмом как из брандспойта.Фамилию коверкает не потому,что не знает,как она произносится.Вспомните про Хави.Он произносил её как Чаби,потому что так произносят её в Каталонии.По логике,произноси тогда и другие фамилии.как они произносятся на Родине.Проиграли Барселоне 0:5?! За это гореть в аду.Бердыеву это не грозит за такое же поражение от Баварии.Он же не бульбаш.
18:56 16 декабря